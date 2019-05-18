Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.

В документе сказано, что основанием для роспуска Рады станет недостаточное число депутатов в коалиции парламента. В 2016 году из коалиции вышли партии «Батькивщина», «Самопомощь» и Радикальная партия, после чего в двух оставшихся партиях («Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») находится менее 226 депутатов — меньше половины состава парламента.

Президент имеет право распустить парламент, если в Раде в течение месяца отсутствует коалиция, в состав которой входят большинство народных депутатов от конституционного состава парламента.

Указ предполагает провести внеочередные выборы в Раду 14 июля 2019 года.

Источник издания в окружении Зеленского рассказал, что президент планирует подписать указ после инаугурации, которая назначена на 20 мая. Собеседник уточнил, что окончательный вариант документа еще не утвержден. В штабе продолжаются дискуссии о необходимости досрочного роспуска парламента.

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Утром 17 мая «Народный фронт» объявил о выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для Зеленского возможность досрочно распустить парламент. Вслед за этим спикер Андрей Парубий заявил, что коалиция перестает существовать и в течение 30 дней Рада должна сформировать новое большинство. По закону в течение этого периода президент не имеет права распускать парламент.

Изначально в коалицию, кроме «Народного фронта», входили «Блок Петра Порошенко», Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь». В таком формате парламентское большинство составляли 302 депутата. Однако в дальнейшем Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь» покинули коалицию, оставив в союзе лишь 215 депутатов из партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Официально о прекращении существования коалиции не объявлялось.

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