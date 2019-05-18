Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком

Указ избранного президента Украины Владимира Зеленского о планируемом роспуске Верховной Рады, текст которого появился в СМИ, не соответствует действительности. Такое заявление сделала пресс-секретарь Ирина Победоносцева. Она уточнила, что указ не имеет отношение к реальности, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее на сайте издания «Страна.ua» появился проект указа о досрочном роспуске Рады. Основанием для этого считалось недостаточное число депутатов в коалиции парламента. Предполагалось, что досрочные выборы пройдут 14 июля. По информации источника издания, документ будет подписан после инаугурации Зеленского, которая назначена на 20 мая. Одновременно он подчеркивал, что окончательный вариант указа еще не утвержден.

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В пятницу, 17 мая, стало известно, что «Народный фронт» вышел из правящей коалиции. В течение 30 дней Рада должна создать новое правящее большинство. По закону, в течение этого времени у президента нет права распускать парламент.

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