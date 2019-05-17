Премьер-министр Украины рассказал о сроках работы правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что нынешние правительство и парламент страны проработают до следующих парламентских выборов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов. Давайте совместно с новоизбранным президентом весь украинский парламент определит повестку дня», — заявил он в обращении к депутатам Верховной Рады.

Утром 17 мая партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже объявил о прекращении существования коалиции с 17 мая. Теперь в течение 30 дней парламент должен сформировать новое большинство. По закону в течение этого периода президент не имеет права распускать парламент. Когда 30-дневный срок на формирование коалиции истечет, распустить Раду будет невозможно уже из-за того, что до окончания срока ее полномочий останется менее полугода

Дмитрий Разумков, представитель Зеленского, заявлял, что после инаугурации избранный президент начнет процедуру роспуска парламента. В качестве повода планировалось заявить об отсутствии в Раде правящей коалиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



