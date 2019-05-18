Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил 14 своих советников. Соответствующие приказы опубликованы на сайте администрации президента.

Должностей лишились внештатные советники Юрий Ткаченко, Александр Корнийчук, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, Сергей Квит, Виктор Король, Александр Пасхавер, Игорь Грынив, Александр Домбровский, Сергей Куницын, Мария Гайдар, Лешек Бальцерович, Юрий Бирюков, Сергей Березенко и Ростислав Павленко.

Помимо этого Порошенко уволил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко и представителя президента в Верховной Раде Ирину Луценко. Также он освободил от исполнения обязанностей первого помощника президента Юрия Онищенко и уполномоченного по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирину Геращенко.

Все приказы об увольнении опубликованы 17 мая.

В этот же день в отставку подали еще несколько высокопоставленных чиновников Украины. Заявление об увольнении написал министр иностранных дел страны Павел Климкин, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

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