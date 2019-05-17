Турчинов подтвердил свою отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке. Оно опубликовано на сайте пресс-службы ведомства.

«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в заявлении.

Турчинов подчеркнул, что готов и дальше защищать страну в составе любого воинского подразделения, так как «вооруженная агрессия» России против Украины, по его мнению, продолжается.

Ранее 17 мая сообщалось, что в отставку собирается подать представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. Супруга генпрокурора страны Юрия Луценко уточнила, что покинет свой пост накануне инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая.

Турчинов стал секретарем СНБО 16 декабря 2014 года. После свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале того же года он занял должность председателя Верховной Рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства.

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