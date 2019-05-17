Анонсирована отставка Турчинова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов собирается подать в отставку. Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на источники в администрации президента страны.

Издание пишет, что Турчинов объявит об уходе со своей должности в пятницу, 17 мая.

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В пресс-службе секретаря СНБО отказались комментировать эту информацию.

Ранее 17 мая сообщалось, что в отставку собирается подать представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. Супруга генпрокурора страны Юрия Луценко уточнила, что покинет свой пост накануне инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая.

Александр Турчинов является секретарем СНБО с 16 декабря 2014 года. После госпереворота и свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале того же года занял должность председателя Верховной Рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства.

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