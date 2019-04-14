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Порошенко уволил замглавы внешней разведки Украины

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Первый заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) Украины Сергей Семочко отправлен в отставку. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщил в Twitter президент страны Петр Порошенко.

В пресс-центре стадиона «Олимпийский» в Киеве, где должны были состояться дебаты с Владимиром Зеленским, глава государства уточнил, что Семочко уволили 12 апреля, передает «Корреспондент.net».

Семочко обвиняли в незаконном обогащении, но в конце марта дело против него закрыли по решению Конституционного суда Украины, который отменил статью. После этого оппонент Порошенко в президентской гонке Зеленский потребовал уволить замглавы СВР.

НАБУ открыло уголовное производство против Семочко после публикации проекта Bihus.info. В материале утверждалось, что высокопоставленный разведчик имеет отношение к вмешательству Службы безопасности Украины в процесс госзакупок препаратов для перитонеального диализа. Действия спецслужбы привели к приостановке закупок, что, в свою очередь, привело к смерти почти 200 человек.

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