Дело о коррупции против замглавы внешней разведки Украины закрыли

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное дело о незаконном обогащении против первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) страны Сергея Семочко. Об этом во вторник, 26 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило агентство «Украинские новости».

По его словам, дело было закрыто на основании решения Конституционного суда Украины, который в конце февраля отменил данную статью.

НАБУ открыло уголовное производство против Семочко после публикации проекта Bihus.info. В материале утверждалось, что высокопоставленный разведчик имеет отношение к вмешательству Службы безопасности Украины в процесс госзакупок препаратов для перитонеального диализа. Действия спецслужбы привели к приостановке закупок, что, в свою очередь, привело к смерти почти 200 человек.

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О том, что на Украине отменили статью уголовного кодекса о незаконном обогащении, сообщалось 26 февраля. Верховный суд счел, что статья нарушает презумпцию невиновности, обязывая подозреваемого предоставлять доказательства законности своих источников дохода. Жалобу в суд подала группа из 59 парламентариев, в том числе от «Народного фронта» и «Оппозиционного блока».

Статья о незаконном обогащении появилась в УК Украины в 2015 году. Ее появление объяснялось обязательствами по усилению борьбы с коррупцией. Данные обязательства потребовал Международный валютный фонд (МВФ) в качестве условий продолжения кредитования страны, а также ЕС в качестве условий для дальнейшей либерализации визового режима. Соглашение о безвизовом въезде в Европу было заключено 11 июня 2017 года. Согласно ему, украинцы могут находиться в странах Шенгенской зоны не более 90 дней, при этом не имеют права получать разрешение на работу и учебу там.

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