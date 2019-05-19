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Зеленский поведал о борьбе за возвращение «пленников Кремля»

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Владимир Зеленский

Избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит работу по возвращению на родину «пленников Кремля». Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 19 мая.

«Сделаем все, чтобы преследований и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем», — написал он по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, который с 2007 года отмечается на Украине в третье воскресенье мая.

Зеленский заверил, что работа по освобождению политзаключенных украинцев ведется.

Накануне, в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар, Зеленский признался, что верит в возможность возвращения Крыма под контроль Киева. Президента России Владимира Путина украинский политик считает врагом.

В РФ День памяти жертв политических репрессий — 30 октября.

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