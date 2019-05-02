Зеленский ответил Путину

Из общего между Россией и Украиной осталась только государственная граница, пишет в Facebook избранный украинский президент Владимир Зеленский.

Так политик прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что у народов двух стран есть много общего. По словам Зеленского, ничего общего, кроме границы, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и столкнулась с агрессией в Донбассе.

«И контроль за каждым миллиметром [границы] с украинской стороны Россия должна вернуть», — подчеркнул избранный президент.

Он напомнил о таких решениях российской стороны, как запрет экспорта нефтепродуктов на Украину и открытие пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса, а также о задержании украинских моряков в Керченском проливе. «"Братскими" такие отношения точно называть нельзя», — подытожил Зеленский.

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29 апреля Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров с Зеленским, предположил, что россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство. За несколько дней до этого он рассказал об идее предоставления российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам, чем вызвал резкую реакцию со стороны Зеленского, который в свою очередь заявил, что Киев будет предоставлять украинское гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов».

Заочная полемика между политиками развернулась на фоне подписания Путиным двух указов, упрощающих порядок предоставления российского гражданства некоторым категориям граждан Украины. Один из этих документов касается лиц, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины — эти территории де-факто контролируются самопровозглашенными республиками Донбасса. Другим указом, который был подписан 1 мая, российский лидер расширил и уточнил перечень категорий лиц, получивших такое право.

США, Евросоюз и Киев раскритиковали эти действия Москвы, российская сторона настаивает на том, что данные меры носят гуманитарный характер.

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