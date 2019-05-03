В Крыму ответили на слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

В России и на Украине живут два братских народа, которым нечего делить. Таким мнением поделился первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя заявление избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего между странами осталась только государственная граница, передает в пятницу, 3 мая, РИА Новости.

По словам Фикса, новый глава государства еще слишком молод, чтобы делать подобные выводы, а также недостаточно пробыл на посту президента.

«Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи», — заметил собеседник агентства.

Фикс подчеркнул, что это непозволительно кому-либо забывать или игнорировать.

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Ранее 2 мая Зеленский прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что у народов двух стран есть много общего. По словам избранного украинского президента, ничего общего, кроме границы, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и столкнулась с агрессией в Донбассе.

Заочная полемика между политиками развернулась на фоне подписания Путиным двух указов, упрощающих порядок предоставления российского гражданства некоторым категориям граждан Украины. Один из этих документов касается лиц, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины — эти территории частично контролируются самопровозглашенными республиками Донбасса. Другим указом, который был подписан 1 мая, российский лидер расширил и уточнил перечень категорий лиц, получивших такое право.

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