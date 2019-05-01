Украина запротестовала против «паспортной агрессии» России

Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с упрощением процедуры приобретения украинцами российского гражданства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Получение жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей российского паспорта в упрощенном порядке Киев назвал «грубым нарушением норм международного права», отметив, что соответствующие российские правовые акты «были, есть и будут юридически ничтожными». Уточняется, что украинская сторона не будет признавать приобретенное «противоправным способом» гражданство.

В МИД Украины добавили, что в связи с «паспортной агрессией России» ожидают от международных партнеров усиления санкций против Москвы.

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Президент России Владимир Путин 1 мая ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины, а 24 апреля упростил процесс получения гражданства России лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. Территории ОРДЛО фактически контролируются представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Решение российского лидера вызвало резонанс в обществе: штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского назвал эти действия враждебными, Евросоюз обвинил Россию в посягательстве на суверенитет Украины, а в США назвали решение частью «оккупационного плана». Российская сторона заявляет, что мера носит гуманитарный характер.

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