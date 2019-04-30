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Порошенко призвал Зеленского объединиться против общей угрозы

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Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому сразу после оглашения результатов выборов с предложением о сотрудничестве. Об этом Порошенко рассказал на своей странице в Facebook.

Он предложил Зеленскому объединить усилия ради борьбы с общей угрозой — российской агрессией. «Соперничество на выборах — в прошлом. Мы не должны дать [президенту России Владимиру] Путину шанса воспользоваться переходным периодом в Украине», — заявил действующий глава государства.

Порошенко подчеркнул, что выдачей паспортов в Донбассе Россия начала очередной этап «гибридной войны» и готовится к новому витку военной агрессии. Он пообещал посвятить оставшееся время на посту президента противодействию этой угрозе и попыткам усилить санкционное давление на Москву. «Но продолжить и завершить решение этой проблемы — это уже ответственность нового президента», — подытожил украинский лидер.

Отмечается, что Зеленский согласился в ближайшее время встретиться со своим предшественником.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Сразу после этого Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии юго-востока Украины, а в команде Зеленского заявили, что Москва таким образом признала ответственность «в качестве государства-оккупанта». Киев также обратился в Совет Безопасности ООН.

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