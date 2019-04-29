Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Обозреватель».

По данным источников, которых он не раскрыл, в первую очередь документы будут выданы военнослужащим самопровозглашеннных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом остальному населению.

Тука считает, что процесс паспортизации жителей Донбасса был начат еще несколько месяцев назад, и российская сторона якобы уже составила списки лиц, которые раньше всех получат паспорта. По его мнению, своим решением Москва добивается возможности открыто использовать армию в военных действиях в Донбассе — под предлогом защиты своих граждан.

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«Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, будто не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу минских договоренностей, — это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности», — резюмировал он.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины был подписан 24 апреля. По словам президента России Владимира Путина, подобные меры носят гуманитарный характер. Он не исключил, что в будущем Россия будет предоставлять всем гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.

Часть Донбасса — территории ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

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