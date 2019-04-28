В Раде потребовали отменить указ о российских паспортах для жителей Донбасса

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко потребовала, чтобы в России отменили указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее мнению, заявление Москвы о готовности предоставлять гражданство жителям Украины является попыткой нагнетания ситуации и создания неблагоприятного фона перед первой встречей с избранным президентом страны Владимиром Зеленским. «Компромиссы всегда важны, но точно не за счет только Украины. И невозможны за счет сдачи украинских территорий и людей», — написала она.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины был подписан 24 апреля. По словам президента России Владимира Путина, подобные меры носят гуманитарный характер. Он не исключил, что в будущем Россия будет предоставлять всем гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.

В Киеве инициативу с Донбассом сочли вмешательством во внутренние дела государства и обратились в Совет Безопасности ООН.

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