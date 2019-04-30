Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик Донбасса собираются прийти за российским паспортом. Об этом сообщил журналистам представитель МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов, передает ТАСС.

«Проводился социологический опрос в республиках. 86 процентов населения изъявили желание получить российское гражданство», — сказал он.

Заявления жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принимаются и рассматриваются на территории Ростовской области России. В данный момент пункты приема граждан открыты в городе Новошахтинске и селе Покровское в приграничном с Украиной Неклиновском районе.

Материалы по теме Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом

Ранее в ЛНР начали выдачу собственных паспортов, которые, по заявлениям местных властей, упростят процесс получения российского гражданства. Отмечалось, что очереди за документами выстраиваются с четырех часов утра.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям ДНР и ЛНР российских паспортов. Сразу после этого действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса, а в команде избранного главы государства Владимира Зеленского заявили, что Москва таким образом признала ответственность «в качестве государства-оккупанта». Киев также обратился в Совет Безопасности ООН.

Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с момента государственного переворота в 2014 году. По закону, принятому на Украине в феврале 2018 года, Россия официально считается страной-агрессором, которая оккупировала неподконтрольные властям Киева территории Луганской и Донецкой областей. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!