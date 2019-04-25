Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине

Украинским властям следует выполнять минские договоренности, чтобы вернуть себе отдельные территории Донецкой и Луганской областей, заявил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину». По его словам, Москва выступает за то, чтобы украинские власти «говорили со своими людьми и спрашивали, чего они хотят».

Президент Украины Петр Порошенко, по мнению Полянского, списывал свои просчеты и нежелание слушать русскоязычных жителей страны на «мифическую российскую агрессию». Представитель России в ООН также подчеркнул, что если власти Украины продолжат такую линию поведения, «ничего не получится».

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эту меру осудили в США: указ назвали «абсурдным и дестабилизирующим».

В Киеве считают данное решение вмешательством во внутренние дела страны. Министр иностранных дел Павел Климкин обратился к жителям ДНР и ЛНР с просьбой не принимать российские паспорта.

Часть Донбасса — территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

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