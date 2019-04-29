Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе. Об этом передает LIGA.net со ссылкой на источники в понедельник, 29 апреля.

По их словам, очереди на подачу заявлений на получение внутриреспубликанского удостоверения образуются уже с четырех утра. «Мы тут бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучиться и сдать документы на элэнэровский паспорт», — отметил другой.

Также отмечается, что получить российское гражданство преимущественно намерена местная молодежь. «У них нет родных на Украине, поэтому им проще получить элэнэровский. (...) Они поедут куда угодно потом — и жить, и работать, и переселятся на восток России», — объяснил источник. По его мнению, некоторые жители Донбасса верят, что оформление российского паспорта поспособствует прекращению конфликта.

В то же время, подчеркнул другой собеседник издания, не намерены пользоваться упрощенной системой те граждане, которые получают пенсию на Украине и боятся ее лишиться.

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Ранее 29 апреля замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что, по данным его источников, в первую очередь российские паспорта будут выданы военнослужащим самопровозглашеннных Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР и только потом остальному населению.

Указ об упрощенном получении документов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины был подписан 24 апреля. По словам президента России Владимира Путина, подобные меры носят гуманитарный характер. Он не исключил, что в будущем Россия будет предоставлять всем гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.

Часть Донбасса — территории ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

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