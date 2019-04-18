Зеленский рассказал о своем отношении к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. Его слова передает «РБК-Украина».

На вопрос, считает ли он Путина врагом, политик ответил «конечно».

Кроме того, Зеленский заявил, что не намерен предоставлять особый статус Донбассу и подписывать закон об амнистии для причастных к деятельности самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, как это предусмотрено минскими соглашениями.

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7 апреля Зеленский говорил, что готов к переговорам с Путиным. Он уточнил, что считает важным вести диалог с Москвой «в присутствии западных представителей». «Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — резюмировал он.

План по реинтеграции Донбасса Зеленский намерен реализовать через «информационную войну». Он считает необходимым «достучаться» до каждого жителя непризнанных республик и «вернуть их людей в состояние, когда они нужны Украине и когда Украина им нужна».

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, которого на Украине считают близким к президенту России, заявлял, что Кремль готов поддержать Зеленского в предвыборной гонке в том случае, если он действительно займется восстановлением мира и экономической стабильности на Украине. По словам Медведчука, Россия уверена в том, что действующий президент Петр Порошенко не заинтересован в наступлении мира.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Его лидером стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Голосование в Донбассе проходило только на территориях, контролируемых Киевом. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках избирательные участки не открывались, их жителям предлагалось переходить линию фронта, чтобы проголосовать.

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