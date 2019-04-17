Украинский оппозиционер раскрыл мнение Путина о кандидатах в президенты страны

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как российский лидер Владимир Путин оценивает перспективы работы с каждым из кандидатов в президенты Украины. Об этом политик заявил в интервью Financial Times, которое цитирует телеканал «112 Украина».

Тему выборов президента Украины Медведчук обсудил с Путиным во время своего последнего визита в Москву. По словам политика, российский лидер не выразил явной поддержки ни одному из кандидатов. «Он (Путин — прим. «Ленты.ру») сказал: мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды», — отметил Медведчук.

По его словам, партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» готова поддержать лидера президентской гонки Владимира Зеленского, однако только в том случае, если он действительно займется восстановлением мира и экономической стабильности на Украине. «[Действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр] Порошенко не хочет мира», — подчеркнул политик.

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Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Кремле добавляет, что в Москве Порошенко считают президентом, которого знают и с которым не могут работать. При этом Россия пока не строит четких планов по перспективам работы с Зеленским, добавляет собеседник издания.

Медведчук встретился с Путиным 10 апреля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, они обсуждали освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре после инцидента в Керченском проливе.

Украинский политик также побывал в Москве в разгар президентской гонки 22 марта. Он вместе с кандидатом от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрием Бойко провел встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, где обсуждалось восстановление торговых отношений двух государств, сохранение транзита газа через территорию Украины и возможность заключения контракта на прямые поставки Киеву. Визит Медведчука и Бойко вызвал скандал на Украине: в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы началось расследование, а страна прекратила любое авиасообщение с Россией.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. В 2012—2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Он занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группе, занимавшейся освобождением пленных. Кроме того, Медведчук известен дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

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