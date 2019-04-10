Зеленский захотел убрать летавшего в Москву политика из переговоров по Донбассу

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в случае победы собирается отстранить оппозиционного пророссийского политика Виктора Медведчука от мирных переговоров по Донбассу. Об этом сообщили в его штабе изданию Liga.net.

Зеленский готов напрямую общаться с российской стороной на минских переговорах без помощи посредника. Кроме того, он хотел бы расширить «нормандский формат» переговоров, пригласив к участию Великобританию и США.

По мнению кандидата в президенты Украины, подключать к процессу урегулирования представителей самопровозглашенных республик Донбасса не следует.

Медведчук заявил, что его невозможно вывести из переговоров как минимум потому, что его не назначали на эту должность. «Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента», — цитирует политика сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой он является.

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Политик подчеркнул, что также добровольно принимал участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу, занимавшейся освобождением пленных.

Виктора Медведчука на Украине считают пророссийским политиком и неоднократно упрекали в тесных личных связях с президентом России Владимиром Путиным. Против него уже расследуется дело о госизмене. Кроме того, широкий резонанс вызвал визит Медведчука и оппозиционного кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву, где они провели переговоры по транзиту и поставкам газа с российским премьером Дмитрием Медведевым.

После этой поездки на Украине началось расследование в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы, прекратилось любое авиасообщение с Россией, в том числе непрямое.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, запланированный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и действующий глава государства Петр Порошенко, набравший почти вдвое меньше.

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