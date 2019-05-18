Зеленский поверил в возможность вернуть Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о планах по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом он в субботу, 18 мая, написал на своей странице в Facebook.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — прим. «Лента.Ру»)», — заявил политик.

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В субботу в Крыму проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации народов полуострова. На Украине этот день считается Днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.

В 1944 году в Крыму началась депортация татар по признанным впоследствии незаконными обвинениям в «массовом дезертирстве» из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны. Спустя месяц под тем же предлогом с территории полуострова также депортировали греков, болгар, армян и представителей других народов. Проживавшие в Крыму немцы были выселены ранее, в августе 1941-го. В 1994 году парламент Республики установил 18 мая Днем памяти жертв депортации народов Крыма.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и значительная часть международного сообщества не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Российская сторона настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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