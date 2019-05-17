Россия обжаловала наказание за присоединение Крыма

Министерство юстиции России обжаловало два решения Арбитражного суда в голландской Гааге о взыскании 159 миллионов долларов в пользу двух украинских компаний в связи с присоединением Крыма. Об этом сообщил глава ведомства Александр Коновалов, которого цитирует ТАСС.

«По решениям по двум компаниям уже обжаловано, еще по шести компаниям идет работа. Они на 100 процентов будут обжалованы», — отметил чиновник.

По его словам, Москва считает гаагский арбитраж и другие иностранные суды некомпетентными в вопросах, связанных с разбирательством между Россией и Украиной, поскольку российская сторона не направляла в эти суды своих представителей. Однако Москва и дальше будет участвовать в процессах, которые рассматривают такие суды.

Ранее Арбитражный суд в Гааге объявил о вынесении решения по иску 18 украинских компаний (часть из них связана с бывшим владельцем украинского Приватбанка и экс-губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским) против России. Все они обжаловали потерю своих активов после присоединения Крыма к России. Суть решения не уточнялась, как и сумма иска. По некоторым данным, она составляет 159 миллионов долларов.

В марте и апреле тот же суд принимал аналогичные решения в пользу украинских компаний «Нафтогаз» и «Укрнафта», которые также обжаловали потерю своих активов в Крыму. В частности, «Укрнафта» заявляла об утрате автозаправочных станций.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и международное сообщество не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией.

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