Россию обязали заплатить Украине за имущество в Крыму

Постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России 44,4 миллиона долларов компенсации в пользу компании «Укрнафта» за утрату ею имущества в Крыму после его вхождения в состав России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Судебное решение было принято 12 апреля. Помимо 44,4 миллиона долларов компенсации за имущество Россия также обязана выплатить проценты на сумму (5,5 миллиона долларов) и компенсировать арбитражные расходы (3,5 миллиона долларов).

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Как сообщили в «Укрнафта», речь идет о правах собственности на 16 заправок и ряд административных помещений, которые располагались на территории полуострова на момент вхождения Крыма в состав России. Компания пыталась вернуть контроль над ними, однако российские правоохранительные органы ей отказали, уточнили в пресс-службе.

«Укрнафта» открыла спор в международном арбитраже в 2015 году. Россия пыталась оспорить это в Верховном суде Швейцарии в 2018-м, однако иск был отклонен. Суд согласился с арбитражом в том, что сама компания «является инвестором по соглашению (между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций — прим. «Ленты.ру»), а имущество ОАО "Укрнафта" на территории Крыма — инвестициями».

Представители России заявили о непризнании юрисдикции Гаагского арбитража в данном разбирательстве. Кроме того, в комментариях для суда они отметили, что это межправительственное соглашение не может быть основанием для урегулирования спора в арбитражном трибунале, передает РИА Новости.

В марте другая украинская компания, «Нафтогаз», заявила о выигранном в Гаагском арбитраже иске против России в связи с утратой активов компании в Крыму. Однако Москва не признала частичное решение суда по иску компании.

Референдум о вхождении Крыма в состав России произошел в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова приняли решение в пользу воссоединения с Россией. Соответствующий договор был подписан российский президентом Владимиром Путиным. Власти Украины отказались признавать Крым частью России и заявили об аннексии данной территории.

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