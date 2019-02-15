Россию обяжут заплатить за Крым украинскому банку

Украинский ПриватБанк объявил о победе над Россией в арбитражном суде Гааги по делу о выплате компенсации за потерянные в Крыму активы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного ПриватБанка.

«Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и ПриватБанк имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме», — приводит банк сообщение Гаагского суда.

Материалы по теме Американская пирамида Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?

При этом сумма возмещения в связи с экспроприацией украинского имущества не называется, ее суд намерен определить в ходе дальнейшего разбирательства. Украинская банковская группа настаивает на компенсации в размере одного миллиарда долларов.

Украинские власти и компании после присоединения Крыма к России начали заваливать международные суды исками о компенсации потерянных активов на полуострове. Так, например, только «Нафтогаз» требует от России пять миллиардов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!