Россия отказалась платить Украине за имущество в Крыму

Россия не признает решение международного арбитражного суда, обязавшего ее выплатить украинской компании «Укрнафта» компенсацию в 44,4 миллиона долларов за утраченное в Крыму имущество, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минюста.

«Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — рассказали в ведомстве.

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Также там добавили, что собираются оспаривать решение в соответствии с международным правом.

Ранее 16 апреля «Укрнафта» рассказала о победе в международном арбитраже, который рассматривал иск о компенсации за утрату 16 автозаправочных станций и нескольких помещений, перешедших в собственность России после присоединения Крыма в 2014 году. Размер компенсации составил 44,4 миллиона долларов.

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