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Украина признала поражение в «ключевом торговом споре» с Россией

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Украина не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров через Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что такая позиция основывается на выводе межведомственной группы о наличии в отчете ряда существенных положений, положительных для торговых интересов Киева и всего международного сообщества.

В ведомстве также указали, что решение ВТО выгодно Украине «как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе». Украинская сторона также убеждена в том, что оно позволяет Киеву в случае необходимости вводить санкции против Москвы.

Ранее третейская группа ВТО поддержала позицию России в споре с Украиной по вопросу транзита украинских товаров по территории РФ в третьи страны. Россия в 2016 году запретила транзит украинских товаров в качестве ответа на начало работы зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.

В июле 2018 года Россия выиграла сразу два торговых спора с Украиной. Арбитраж удовлетворил необходимость протекционистских пошлин со стороны Москвы на поставки аммиачной селитры, а чуть позже признал необходимым запрет на сертификацию украинской железнодорожной продукции.

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