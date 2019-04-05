Россия нацелилась на США после победы над Украиной в ВТО

Министерство экономического развития уверено, что победа над Украиной в торговом споре в рамках третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) добавит силы позиции России в дальнейших спорах с США. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Орешкин, чьи слова приводит ТАСС.

«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми», — заявил Орешкин, отметив, что победа над Украиной важна, так как отразится на дальнейшем развитии и реформе всей ВТО.

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В пятницу, 5 апреля, третейская группа ВТО поддержала позицию России в споре с Украиной по вопросу транзита украинских товаров по территории РФ в третьи страны. Россия в 2016 году запретила транзит украинских товаров в качестве ответа на начало работы зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.

В настоящий момент в ВТО рассматривается спор между Россией и США. Москва требует от Вашингтона снизить введенные пошлины на сталь и алюминий. США прикрываются той же статьей арбитража, что и Россия в споре с Украиной. В ответ на действия США Россия подняла пошлины на ряд американских товаров, чтобы компенсировать выпадающие потери.

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