США обвинили Россию в нечестной игре

Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и препятствует открытой торговле, следует из отчета торгового представителя США, посвященного выполнению Москвой своих обязательств в рамках организации.

В документе говорится, что за годы, прошедшие между первой подачей Россией заявки на вступление в ВТО и принятием в организацию в 2012 году, в стране было проведено много реформ и принято мер для установления открытой торговли и свободных рынков. Однако в последнее время Москва регулярно нарушает правила ВТО, в частности препятствует свободному доступу американских товаров.

Если Вашингтон получит конкретные доказательства нарушений, будут приняты «все соответствующие меры» для исправления ситуации с тем, чтобы российский рынок оставался доступным для американской продукции, говорится в отчете.

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Ввозные пошлины не являются главным препятствием — куда больше проблем создают отдельные налоги и сборы, правила локализации и требования фитосанитарного контроля.

Возможности США повлиять на ситуацию при этом ограничены, признают авторы, поскольку с 2014 года прекратились двусторонние контакты между странами. В этих условиях Вашингтон намерен добиваться своего через ВТО, требуя от организации «принудительных действий».

В 2018 году Россия жаловалась в ВТО на США, в частности на повышение импортных пошлин на сталь и алюминий, которое администрация президента Дональда Трампа ввела в рамках торговой войны. В ВТО создана специальная третейская группа, которая должна рассмотреть этот вопрос. Также Москва ввела повышенные пошлины на некоторые американские товары.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), товарооборот России с США по итогам третьего квартала 2018 года вырос на 4,19 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го: экспорт увеличился на 20,05 процента, импорт снизился на 10,2 процента.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, товарооборот между странами за первые десять месяцев 2018 года вырос на 16 процентов — до 23,3 миллиарда долларов.

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