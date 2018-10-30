Россия отказалась спорить из-за европейских свиней

Россия заблокировала создание третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) для рассмотрения спора о ввозе на территорию страны живых свиней и свинины из Евросоюза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития.

Создание третейской группы запросил Брюссель. По мнению ЕС, Москва не исполняет решение апелляционного органа ВТО по поводу ограничений на импорт свиней и свинины.

В свою очередь, российские власти сочли этот шаг необоснованным. Заявлено, что ограничительные меры привели в соответствие с правилами организации еще в декабре 2017 года. При этом были учтены выводы органа ВТО по разрешению споров.

«Вся необходимая информация о конкретных шагах, принятых Россией, была направлена в орган ВТО по разрешению споров и ЕС также в декабре 2017 года», — отметили в Минэкономразвития.

В начале этого года ВТО направила в арбитражный суд требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Запрет на ввоз свинины и живых свиней из ЕС был введен 30 января 2014 года в связи со вспышкой африканской чумы свиней.

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