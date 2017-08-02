Россия запретила ввоз свиней из Румынии

Россельхознадзор со 2 августа временно запретил ввоз из Румынии живых свиней и продуктов из свинины. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ограничение связано с регистрацией в этой стране очага африканской чумы свиней. Под эмбарго попали также сырые свиные мясопродукты, мясо диких кабанов, рогокопытное и кожевенное, кишечное сырье, щетина и готовая продукция, содержащая в своем составе свинину, не подвергнутую полной таксидермической обработке, а также все виды кормов и кормовые добавки для свиней.

«Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологического синтеза и готовые корма, прошедшие термическую обработку, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней», — уточняется в релизе Россельхознадзора.

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Кроме того, со 2 августа также вводятся временные ограничения на транзит по российской территории живых свиней из Румынии.

В июне 2017 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт оценивал прямой ущерб России от эпидемии африканской чумы свиней в пять миллиардов рублей, косвенный — еще в 50-70 миллиардов. Такие убытки понесла Россия с 2007 года — момента занесения болезни на территорию страны. За этот период было зарегистрировано 1144 вспышки АЧС в 46 регионах, что привело к падежу около 800 тысяч свиней.

АЧС (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в начале XX века в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней.