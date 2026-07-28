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16:02, 28 июля 2026 (обновлено: 16:07, 28 июля 2026)Путешествия

Следовавший в Москву пассажирский поезд сбил 86-летнего мужчину

Поезд Адлер — Москва насмерть сбил 86-летнего мужчину
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Следовавший из Адлера в Москву пассажирский поезд насмерть сбил 86-летнего мужчину на перегоне Псекупс — Саратовская. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи № 1».

Уточняется, что несчастный случай произошел утром 28 июля. Пожилой мужчина находился вблизи железнодорожных путей. Машинист пытался сигналить пенсионеру, но тот не реагировал. В итоге поезд пришлось резко остановить, однако состав все же врезался в мужчину.

Пострадавший не выжил. Проводится проверка.

Ранее в Ярославле женщина получила травму ноги на железной дороге. 47-летняя местная жительница решила проползти под грузовым составом, чтобы срезать путь до работы.

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