Следовавший в Москву пассажирский поезд сбил 86-летнего мужчину

Поезд Адлер — Москва насмерть сбил 86-летнего мужчину

Следовавший из Адлера в Москву пассажирский поезд насмерть сбил 86-летнего мужчину на перегоне Псекупс — Саратовская. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи № 1».

Уточняется, что несчастный случай произошел утром 28 июля. Пожилой мужчина находился вблизи железнодорожных путей. Машинист пытался сигналить пенсионеру, но тот не реагировал. В итоге поезд пришлось резко остановить, однако состав все же врезался в мужчину.

Пострадавший не выжил. Проводится проверка.

Ранее в Ярославле женщина получила травму ноги на железной дороге. 47-летняя местная жительница решила проползти под грузовым составом, чтобы срезать путь до работы.