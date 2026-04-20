18:02, 20 апреля 2026Россия

Россиянка захотела срезать путь под грузовым поездом и не успела выползти

В Ярославле грузовой поезд травмировал ногу пролезавшей под составом женщине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ярославле женщина получила травму ноги на железной дороге. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу во «ВКонтакте».

Как уточнили в ведомстве, 47-летняя местная жительница решила проползти под грузовым составом, чтобы срезать путь до работы, однако поезд внезапно тронулся с места, и она не успела выползти. В результате женщину госпитализировали. Подробности о полученной ей травме не приводятся.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту происшествия.

Ранее в Москве поезд сбил сразу четырех человек на станции Маленковская. Выживших среди них нет.

Кроме того, в Алтайском крае поезд наехал на 30-летнего мужчину, который шел вдоль железной дороги. Как выяснилось, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. У него диагностировали травму головы.

