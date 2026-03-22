12:21, 22 марта 2026

В России мужчина попал под поезд и выжил

В Алтайском крае 30-летний мужчина травмировал голову при столкновении с поездом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Raden_Yogana / Shutterstock / Fotodom  

В Алтайском крае 30-летний мужчина при столкновении с поездом получил травмы головы, следуя вдоль железной дороги. Об этом инциденте сообщает Telegram-канал Управления на транспорте Министерства внутренних дел (МВД) России по Сибирскому федеральному округу.

Грузовой состав травмировал мужчину на перегоне станций Цаплино — Боровиха, уточнили в ведомстве. Отмечается, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и следовал вдоль железнодорожного полотна, игнорируя правила безопасности.

В результате столкновения подоспевшие на место происшествия медики доставили гражданина в одну из больниц города Барнаул. Нынешнее состояние здоровья потерпевшего не раскрывается.

На фоне второго случае травмирования людей на железных дорогах Алтайского края представители местной транспортной полиции еще раз напомнили о недопустимости появления на полотне в состоянии алкогольного опьянения. При прохождении поезда, пояснили они, людям следует стоять в междупутье. По возможности лучше держаться как можно дальше от железнодорожного полотна. В противном случае, констатировали представители местного МВД, можно получить серьезные увечья.

Ранее житель Красноярска перебежал пути в миллиметрах от несущегося поезда и выжил. Ему удалось пересечь рельсы, однако поезд в итоге успел его зацепить. В результате человека отбросило в сторону. После опасного маневра мужчину доставили в местную больницу.

