09:02, 20 марта 2026Россия

Житель Красноярска перебежал пути в миллиметрах от несущегося поезда и выжил
Майя Назарова

Житель Красноярска перебежал железнодорожные пути в миллиметрах от несущегося поезда и выжил. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал портал Ngs24.ru.

На представленных кадрах видно, как горожанин бежит перпендикулярно рельсам, по которым на скорости движется состав. Несмотря на то, что между ними остаются считаные метры, мужчина не останавливается и продолжает двигаться. Ему удается пересечь рельсы, однако поезд успевает его зацепить. От этого человека отбрасывает в сторону.

В пресс-службе Красноярской железной дороги разъяснили, что инцидент произошел в поселке Зыково. Мужчину после опасного маневра доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Москве задержали зацепера, катавшегося на крыше поезда в метро. На 20-летнего молодого человека составили административные протоколы. Кроме того, ему выписали штраф.

    Последние новости

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    В России задумались о новом ограничении экспорта бензина

    Пятеро российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца»

    Москвичам рассказали об изменениях погоды с приходом астрономической весны

    Москвичей предупредили о мошеннической рассылке

    Россиянка сменила цвет глаз за полмиллиона рублей и пожалела

    Женщина пережила остановку сердца на 24 минуты и перестала бояться смерти

    ВМС США нарастят закупки якорных противолодочных мин

    Россиянин перебежал пути в миллиметрах от несущегося поезда и выжил

    Блогерша описала отношение филиппинок к россиянам словами «воспринимаются как экзотика»

