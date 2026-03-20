Россиянин перебежал пути в миллиметрах от несущегося поезда и выжил

Житель Красноярска перебежал железнодорожные пути в миллиметрах от несущегося поезда и выжил. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал портал Ngs24.ru.

На представленных кадрах видно, как горожанин бежит перпендикулярно рельсам, по которым на скорости движется состав. Несмотря на то, что между ними остаются считаные метры, мужчина не останавливается и продолжает двигаться. Ему удается пересечь рельсы, однако поезд успевает его зацепить. От этого человека отбрасывает в сторону.

В пресс-службе Красноярской железной дороги разъяснили, что инцидент произошел в поселке Зыково. Мужчину после опасного маневра доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Москве задержали зацепера, катавшегося на крыше поезда в метро. На 20-летнего молодого человека составили административные протоколы. Кроме того, ему выписали штраф.