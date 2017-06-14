Россельхознадзор оценил ущерб от чумы свиней в десятки миллиардов рублей

Прямой ущерб России от эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) составляет пять миллиардов рублей, косвенный — около в 50-70 миллиардов рублей. Об этом в среду, 14 июня, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает ТАСС.

Такие убытки понесла Россия с 2007 года — момента занесения болезни на территорию страны. За этот период было зарегистрировано 1144 вспышки АЧС в 46 регионах, что привело к падежу около 800 тысяч свиней, отметил Данкверт.

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По данным Минсельхоза, в 2016 году ущерб от АЧС в России превысил 1,5 миллиарда рублей. При том, что в 2015 году убытки от болезни составили всего 96 миллионов рублей.

АЧС (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в начале XX века в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. По данным Россельхознадзора, погибают до 100 процентов заболевших животных. Лечение запрещено, вакцины не существует. Зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего производители несут потери.