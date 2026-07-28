Подросткам вынесли приговор за трехдневные пытки российской пенсионерки

В Нижегородской области суд вынес приговор подросткам за издевательства над пенсионеркой

В Нижегородской области суд приговорил двух подростков, несколько дней избивавших 62-летнюю пенсионерку, к четырем годам воспитательной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Также по делу на восемь лет осуждена женщина, которая толкнула несовершеннолетних на преступление.

Следствие и суд установили, что в августе 2025 года 42-летняя россиянка, которая жила у потерпевшей, уговорила двух подростков избить женщину и пообещала им за это деньги. К плану она привлекла еще двух младших сестер одного из этих подростков. После этого несовершеннолетние три дня избивали женщину руками, ногами и битой с особой жестокостью.

О происходящем стало известно в сентябре 2025 года. Самой младшей из издевавшихся над пенсионеркой оказалась восьмилетняя девочка. Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии. Все происходящее дети снимали на телефон.