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Силовые структуры
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16:06, 28 июля 2026 (обновлено: 16:15, 28 июля 2026)Силовые структуры

Подросткам вынесли приговор за трехдневные пытки российской пенсионерки

В Нижегородской области суд вынес приговор подросткам за издевательства над пенсионеркой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Нижегородской области суд приговорил двух подростков, несколько дней избивавших 62-летнюю пенсионерку, к четырем годам воспитательной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Также по делу на восемь лет осуждена женщина, которая толкнула несовершеннолетних на преступление.

Следствие и суд установили, что в августе 2025 года 42-летняя россиянка, которая жила у потерпевшей, уговорила двух подростков избить женщину и пообещала им за это деньги. К плану она привлекла еще двух младших сестер одного из этих подростков. После этого несовершеннолетние три дня избивали женщину руками, ногами и битой с особой жестокостью.

О происходящем стало известно в сентябре 2025 года. Самой младшей из издевавшихся над пенсионеркой оказалась восьмилетняя девочка. Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии. Все происходящее дети снимали на телефон.

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