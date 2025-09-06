Силовые структуры
Появились подробности трехдневных пыток российской пенсионерки подростками

Подростки в Нижегородской области обрили, изнасиловали и искалечили пенсионерку
Кадр: Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

Группа подростков в Городецком районе Нижегородской области обрила, несколько раз изнасиловала и искалечила бейсбольной битой пенсионерку, а измывательства продолжались три дня. Эти подробности трехдневных пыток появились в распоряжении KP.RU.

По данным портала, два мальчика 13 лет и 8-летняя девочка пробрались в дом к пенсионерке и нанесли травмы пожилой россиянке так, чтобы она не могла выбраться и позвать на помощь. После этого дети пытали женщину и запирали ее дома на ключ, а на следующий день возвращались и продолжали мучения. Все свои действия подростки снимали на видео, а между пытками успели посетить праздничную линейку 1 сентября.

«Пострадавшая в настоящее время находится в медицинском учреждении. После прохождения лечения она будет направлена для прохождения экспертизы с целью установления степени тяжести вреда», — приводит портал комментарий регионального ГУ МВД.

Как сообщалось ранее, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

