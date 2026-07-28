Ушедший из России производитель газировки добился скачка прибыли

CNBC: Чистая прибыль Coca-Cola достигла 4,43 миллиарда долларов

Во II квартале 2026 года компания Coca-Cola добилась неожиданного для аналитиков роста выручки и прибыли. Об этом сообщил CNBC.

В то время как эксперты предсказывали выручку в 13,16 миллиарда долларов, компания отчиталась о результате в 13,38 миллиарда. После обнародования таких финансовых результатов акции компании выросли на три процента.

Что касается чистой прибыли, то она составила 4,43 миллиарда долларов. Год назад речь шла о 3,81 миллиарда.

По итогам прошлого года продажи большинства сладких газированных напитков в России упали. Лишь напитки с названием «кола» на этикетке показали рост на девять процентов в количественном выражении. Тоника в натуральном выражении стали покупать меньше на четыре процента, а классические лимонады (в том числе «Дюшес», «Байкал», «Тархун») — на три. Продажи кваса упали на 14 процентов. Покупать современные газировки со вкусами лимона, лайма, мандарина и подобных стали реже на один процент.