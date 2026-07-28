Путин высказался об отгораживании России от всего мира

Путин: Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах

Россия никогда ни от кого не отгораживалась на международной арене и не собирается этого делать. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать. Наши контакты с дружественными странами, с соответствующими структурами властными в этих государствах крайне важны», — отметил президент.

5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к разговорам с представителями Европы, им достаточно взять телефон и набрать номер.

Также глава государства назвал допустимую точку возобновления диалога с Украиной. По его словам, Москва готова к переговорам на базе стамбульских договоренностей,