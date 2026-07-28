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16:18, 28 июля 2026 (обновлено: 16:31, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

TikTok оштрафовали на четыре миллиона рублей

Таганский суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора
Маргарита Щигарева

Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу TikTok за административное правонарушение. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

TikTok признали виновной в неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора. За это компанию обязали выплатить четыре миллиона рублей. Детали о требовании, которое регулятор выдвинул к платформе, не приводятся.

В конце июня суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей. Уточнялось, что в 2025 году соцсеть не удалила два видео, в которых содержалась пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Перед этим суд обязал TikTok выплатить семь миллионов рублей за административное правонарушение. Отмечалось, что соцсеть повторно не выполнила предписания Роскомнадзора, связанные с ограничением доступа к запрещенной в России информации.

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