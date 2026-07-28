TikTok оштрафовали на четыре миллиона рублей

Таганский суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора

Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу TikTok за административное правонарушение. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

TikTok признали виновной в неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора. За это компанию обязали выплатить четыре миллиона рублей. Детали о требовании, которое регулятор выдвинул к платформе, не приводятся.

В конце июня суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей. Уточнялось, что в 2025 году соцсеть не удалила два видео, в которых содержалась пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Перед этим суд обязал TikTok выплатить семь миллионов рублей за административное правонарушение. Отмечалось, что соцсеть повторно не выполнила предписания Роскомнадзора, связанные с ограничением доступа к запрещенной в России информации.