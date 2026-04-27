Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:52, 27 апреля 2026Интернет и СМИ

TikTok оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok на семь миллионов рублей
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформу признали виновной в нарушении части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, соцсеть повторно не выполнила предписания Роскомнадзора, связанные с ограничением доступа к запрещенной в России информации.

Размер штрафа для TikTok составил семь миллионов рублей.

Кроме того, за невыполнение предписаний ведомства Таганский суд оштрафовал также фотохостинг Pinterest. С него постановили взыскать 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал на 3,8 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch. Платформу признали виновной в том, что она не ограничила доступ к запрещенной информации.

В марте Таганский суд Москвы взыскал с компании Google 3,8 миллиона рублей. Корпорацию обвинили в неудалении запрещенного контента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok