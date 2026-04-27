TikTok оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформу признали виновной в нарушении части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, соцсеть повторно не выполнила предписания Роскомнадзора, связанные с ограничением доступа к запрещенной в России информации.

Размер штрафа для TikTok составил семь миллионов рублей.

Кроме того, за невыполнение предписаний ведомства Таганский суд оштрафовал также фотохостинг Pinterest. С него постановили взыскать 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал на 3,8 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch. Платформу признали виновной в том, что она не ограничила доступ к запрещенной информации.

В марте Таганский суд Москвы взыскал с компании Google 3,8 миллиона рублей. Корпорацию обвинили в неудалении запрещенного контента.