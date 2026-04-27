Twitch оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд Москвы оштрафовал платформу Twitch на 3,8 миллиона рублей

Суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на миллионы рублей. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Сообщается, что платформу признали виновной в том, что она не ограничила доступ к запрещенной информации, как того требует российское законодательство.

Суд постановил взыскать с площадки 3,8 миллиона рублей.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Twith в России. В ведомстве отметили, что сейчас работа стримингового сервиса не ограничивается.

В декабре 2025 года платформу дважды штрафовали. Сервис признали виновным в том, что он не исполнил предписания Роскомнадзора, и обязали его выплатить шесть миллионов рублей. До этого с площадки взыскали четыре миллиона рублей за неуплату штрафа в установленный срок.

В августе 2025 года Twitch оштрафовали почти на 62 миллиона рублей. Уточнялось, что сервис не выполнил требования к деятельности иностранных лиц в российском сегменте интернета.