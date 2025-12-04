Twitch оштрафовали в России

Суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей

Мировой суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что компанию признали виновной в нарушении части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях («Неуплата административного штрафа в установленный срок»).

Отмечается, что суд зафиксировал два эпизода правонарушения. По каждому из них платформу оштрафовали на два миллиона рублей.

В августе сообщалось, что Twitch оштрафовали почти на 62 миллиона рублей. Так, сервис не исполнил обязанности, предусмотренные законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.

В марте платформа получила штраф в размере 13 миллионов рублей. Таганский суд постановил, что Twitch нарушил законодательство в области персональных данных.