Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

Мировой судья оштрафовал стриминговый сервис Twitch на десятки миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Платформу признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.49 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что сервис не исполнил обязанности, предусмотренные законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

Суд назначил Twich наказание почти в 62 миллиона рублей, а именно в 61 миллион 747 тысяч 992 рубля.

Согласно этой статье КоАП, за ее нарушение компании штрафуются на сумму, равную от одной восьмой до одной десятой совокупного размера суммы их выручки.