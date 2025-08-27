Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

Мировой судья оштрафовал стриминговый сервис Twitch на десятки миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.
Платформу признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.49 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что сервис не исполнил обязанности, предусмотренные законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.
Суд назначил Twich наказание почти в 62 миллиона рублей, а именно в 61 миллион 747 тысяч 992 рубля.
Согласно этой статье КоАП, за ее нарушение компании штрафуются на сумму, равную от одной восьмой до одной десятой совокупного размера суммы их выручки.