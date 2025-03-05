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11:58, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал платформу Twitch на 13 миллионов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Таганский суд Москвы оштрафовал платформу Twitch на миллионы рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Стриминговый сервис признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Сообщается, что платформа не соблюдала законодательство в области персональных данных.

Суд постановил взыскать с Twitch 13 миллионов рублей штрафа.

В августе 2024 года платформу оштрафовали на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Twitch не выполнила предписания Роскомнадзора. Какое именно требование было проигнорировано, не уточнялось.

В июле 2024 года сервис получил административный штраф в один миллион рублей. Сообщалось, что он получил взыскание за неудаление запрещенной информации.

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