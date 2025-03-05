Twitch оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал платформу Twitch на 13 миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал платформу Twitch на миллионы рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Стриминговый сервис признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Сообщается, что платформа не соблюдала законодательство в области персональных данных.

Суд постановил взыскать с Twitch 13 миллионов рублей штрафа.

В августе 2024 года платформу оштрафовали на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Twitch не выполнила предписания Роскомнадзора. Какое именно требование было проигнорировано, не уточнялось.

В июле 2024 года сервис получил административный штраф в один миллион рублей. Сообщалось, что он получил взыскание за неудаление запрещенной информации.