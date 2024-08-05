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17:22, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали в России на пять миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch на пять миллионов рублей

Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

Таганский районный суд Москвы в понедельник, 5 августа, оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на несколько миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Отмечается, что Twitch признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ («Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ»). Суд назначил сервису штраф в размере пяти миллионов рублей.

Ранее Twitch оштрафовали в России на один миллион рублей. Компанию привлекли к ответственности за неудаление запрещенной информации.

Перед этим Twitch получил штраф в размере одного миллиона рублей. Причиной стало неисполнение сервисом обязанности по мониторингу соцсети или принятию мер по ограничению доступа к информации.

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      Евгения Наумова
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