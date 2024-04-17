Twitch оштрафовали в России на миллион рублей

Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch на один миллион рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на один миллион рублей. Об этом говорится в сообщении официального канала судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Компанию обвинили в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Так, платформа не выполнила обязательства по мониторингу и принятию мер по блокировке противоправной информации. К какому именно запрещенному в России контенту Twitch не ограничил доступ, не уточнялось.

В январе сервис оштрафовали на три миллиона рублей. Сообщалось, что Twitch не удалил информацию, которая подлежала удалению согласно российскому законодательству.

В том же месяце компанию Apple оштрафовали на 800 тысяч рублей. Причиной стал отказ корпорации удалять из приложения Apple Books книгу «Майн Кампф» (признана в России экстремистским материалом) Адольфа Гитлера.