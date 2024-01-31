Twitch оштрафовали на три миллиона рублей

Суд оштрафовал Twitch на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом в среду, 31 января, сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Компанию Twitch Interactive, Inc признали виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал по аналогичной статье на 800 тысяч рублей американскую компанию Apple. Причиной стал отказ удалить из приложения Apple Books книгу «Майн Кампф» (признана в России экстремистским материалом) Адольфа Гитлера.

Перед этим в России выписали оборотный штраф в размере 4,6 миллиарда рублей компании Google. Причиной послужило систематическое неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине (СВО).