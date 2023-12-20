Google оштрафовали в России на несколько миллиардов рублей

В России суд оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей за неудаление фейков о СВО

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за систематическое неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине (СВО). Ей выписали оборотный штраф в размере 4,6 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Уточняется, что Google систематически не удаляла фейки о спецоперации, несмотря на требования Роскомнадзора сделать это.

Поводом для составления протоколов стали видео на видеохостинге YouTube, в которых сообщалась недостоверная информация о СВО. В частности, речь шла о потерях Российской армии, числе пострадавших среди мирного населения, а также о планах применения ядерного оружия.

Также в роликах заметили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и экстремистские материалы.

В начале декабря суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей. Компания размещала на YouTube фейки о СВО.

В конце ноября компания также получила штраф в четыре миллиона за отказ удалять недостоверную информацию о СВО. В Роскомнадзоре сообщили, что в роликах на YouTube содержалась недостоверная информация о мобилизации и применении ядерного оружия.